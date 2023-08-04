47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрам сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен в Швеции, сообщает агентство Anadolu.

Акция по сожжению Корана проходила под охраной полиции. Во время акции Байрам заявила о необходимости уничтожения всех религий.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали в ходе пресс-конференции заявил, что сожжение Корана в Швеции и Дании является позором и проявлением двойных стандартов со стороны западных стран.

Он пояснил, что акции с сожжением Корана говорят о двойных стандартах, а также о том, что свобода слова в этих странах является демонстрационной.

31 июля в Стокгольме прошла разрешенная полицией акция по сожжению Корана рядом со зданием парламента.