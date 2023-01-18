В Швеции открылась первая на территории материковой Европы (за вычетом России) площадка для орбитальных космических запусков. Об этом сообщает Space News.

Церемония открытия прошла 13 января, на ней присутствовали король и премьер-министр Швеции, а также президент Еврокомиссии.

«С космодромом «Эсрейндж» ЕС получает стратегический актив, который обеспечивает независимый доступ в космос, — сказала Анна Кинберг Батра, председатель правления Шведской космической корпорации (SSC). — Это будет способствовать достижению целей ЕС и ООН в области устойчивого развития, а также стратегий в области безопасности и обороны».

«Нынешняя геополитическая ситуация, не в последнюю очередь, конфликт на Украине, продемонстрировала, насколько важно, чтобы Европейский союз имел доступ в космос», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.