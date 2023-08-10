В Швейцарии стартовал проект Фонда поддержки азербайджанской диаспоры «Школы-побратимы «Карабах».

В рамках проекта, подлежащего реализации 7-13 aвгуста 2023 года, учащиеся школ освобожденных от оккупации азербайджанских городов Агдам, Шуша, Лачин, Джебраил, Физули, Зангилан вместе с учащимися функционирующей в Швейцарии воскресной школы «Карабах» разместились в лагере «Juvenat». В проекте примут участие 17 учащихся и 2 педагога из Азербайджана, 11 учащихся и 2 педагога из Швейцарии. Возглавляет лагерь руководитель «Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии» Гасым Насиров.

Планируется информирование учащихся об истории Карабаха, их участие в культурно-просветительских панелях, ознакомление с достопримечательностями Берна, Баленберга и других городов, посещение парламента, различных музеев Швейцарии, прогулки на природе, развлекательные игры и обмен опытом.

Напомним, что реализация данного проекта началась в минувшем году. В рамках проекта учащиеся функционирующей в Швейцарии воскресной школы и дети из семей вынужденных переселенцев и шехидов 18-24 июля 2022 года прошли обучение в Республиканском детско-юношеском центре отдыха и здоровья «Джыртдан», расположенном в поселке Шувелян Хазарского района Баку.

В проекте приняли участие 10 учащихся и 2 инструктора из Швейцарии и 14 учащихся и 2 инструктора из местных школ. Было организовано посещение учащимися живописных уголков и музеев нашей страны. Кроме того, наряду с коммуникационным и сетевым взаимодействием, были проведены занятия по азербайджанскому языку.

Данный проект реализуется в рамках высказанных Президентом Ильхамом Алиевым в ходе выступления на состоявшемся в культурной столице нашей страны Шуше V Съезде азербайджанцев мира рекомендаций об активизации деятельности, направленной на открытие воскресных школ, постоянной пропаганде родного языка, объединяющего всех граждан Азербайджана.

Напомним, что по инициативе и поручению Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой начался процесс создания школ «Карабах» в зарубежных странах. Воскресные школы стали функционировать в городах Нант (Франция), Берн (Швейцария), Варшава (Польша), Стокгольм (Швеция). Цель этих школ заключается не только в обучении азербайджанских детей родному языку, литературе, истории, культуре, но и доведении до них реалий нашей страны во имя сохранения их национальной идентичности.