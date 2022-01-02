В американском штате Колорадо разрушительные лесные пожары, распространившиеся из-за сильного ветра, уничтожили более тысячи домов. По данным полиции округа Боулдер, три человека числятся пропавшими без вести. Из пригородов Денвера были эвакуированы не менее 33 тысяч человек, сообщает в воскресенье, 2 января, агентство AFP.

На данный момент известно о 991 сгоревшем жилом доме, кроме того, огонь уничтожил еще 130 строений. «Это была катастрофа на повышенной скорости. У многих семей было лишь несколько минут, чтобы посадить в машину детей, домашних животных и уехать», — заявил губернатор штата Джаред Полис.

Пожар в Колорадо начался 30 декабря и быстро распространился в окрестностях Денвера из-за порывов ветра скоростью в 160 км/ч. 31 декабря снегопад остановил распространение огня, однако снежные завалы усложнили проведение спасательных работ и оценку ущерба.

Зимние лесные пожары в этом регионе очень редки. Однако, как и большинство штатов в западной части США, Колорадо в течение нескольких лет страдает от засухи, которая сделала этот район особо подверженным лесным пожарам. При этом предыдущие пожары, как правило, затрагивали сельские районы, а не пригороды. (DW)