В штабе Тихановской не исключают, что ее отъезд и видео могли быть сделаны под давлением

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская могла выехать из страны и сделать свое видеообращение с призывом не выходить на площади под давлением. Такое мнение на пресс-конференции во вторник высказали ее соратница Мария Колесникова и доверенное лицо Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, отъезд Тихановской из страны стал неожиданностью для ее предвыборного штаба. «Для нас это решение стало сюрпризом, до визита в ЦИК она принимать такое решение не собиралась», — сказала она. В связи с этим Ковалькова полагает, что данное решение Тихановская «могла принять под давлением». «Возможно, ее вынудили сделать это», — подчеркнула Ковалькова.

Так же под нажимом, по мнению соратниц Тихановской, могла быть сделана ее видеозапись, в которой кандидат в президенты призывает жителей Беларуси отказаться от дальнейших протестных акций в связи с объявленными результатами выборов главы государства.

«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением, — заявила Мария Колесникова. — В течение трех часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время». При этом на уточняющий вопрос Колесникова не стала утверждать однозначно, что видео было записано под давлением, но и не исключила такой возможности.