Розовый замок в графстве Эйршир в Шотландии можно будет снять в аренду за £3000 в неделю. Об этом сообщает издание Business Insider.

Брюсу Уокеру, который приобрел постройку в 2000 году, в течение последних двадцати лет удалось превратить каменные руины XIV и XVII веков в сказочный замок с четырьмя большими спальнями. Хозяин утверждает, что общая сумма реставрации составила около £1,3 млн.

Помимо спален, в замке есть сауна и джакузи на улице с видом на сад. При этом, розовый цвет, использованный в покраске интерьеров связан с древним загадочным народом пиктов, обитавших в Шотландии до Раннего Средневековья. Таким образом, как сообщает владелец, в дизайне замка отражается связь современности и древней истории.

По мнению Уокера, желающие провести свой отпуск в «розовом замке» получат уникальный опыт воссоединения с природой. (Газета.Ру)