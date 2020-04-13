В Ширване задержан журналист за неповиновение полиции в рамках режима карантина

Сотрудники Районного отделения полиции города Ширван Азербайджана задержали человека, который не подчинился их законным требованиям в связи с введенным в стране особым карантинным режимом предоставить разрешение и документы, удостоверяющие личность.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел, в отделе полиции установлено, что задержанным оказался корреспондент одного из интернет-порталов, житель Гаджигабульского района Ибрагим Везиров.

В отношении него составлен протокол по статье 535 (умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях и произведен арест на срок в 25 дней.

| 2020-04-13T12:32:47+00:00 13 апреля 2020, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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