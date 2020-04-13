В Ширване задержан журналист за неповиновение полиции в рамках режима карантина

Сотрудники Районного отделения полиции города Ширван Азербайджана задержали человека, который не подчинился их законным требованиям в связи с введенным в стране особым карантинным режимом предоставить разрешение и документы, удостоверяющие личность.
Как сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел, в отделе полиции установлено, что задержанным оказался корреспондент одного из интернет-порталов, житель Гаджигабульского района Ибрагим Везиров.
В отношении него составлен протокол по статье 535 (умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях и произведен арест на срок в 25 дней.