Власти Шанхая приступили к реализации второй части массового тестирования населения мегаполиса на коронавирус, с 1 апреля ряд районов западной части города Пуси будет полностью или частично находиться в локдауне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу городской администрацией.

Первая часть массового тестирования в городе с населением свыше 24 млн человек началась 28 марта и закончилась 1 апреля. Под полный локдаун попал новый район Пудун к востоку от реки Хуанпу и часть районов Пуси. Несмотря на то, что власти заявили ранее, что карантин будет снят в этих районах 1 апреля, это вовсе не означает, что его отменят во всех жилых комплексах.

В зависимости от результатов тестирования будут выделены зоны, где были обнаружены случаи заражения коронавирусом и зоны, которые возьмут под особый контроль. Там, где были выявлены инфицированные, локдаун будет продолжаться в течение двух недель, начиная с 28 марта. В контролируемых зонах людям запретят покидать жилые комплексы еще на семь дней и проведут дополнительные тесты. Аналогичным образом поступят и во время второй части массового тестирования в Пуси. Оно должно завершиться 5 апреля.

Еще накануне второй фазы локдауна, который затронул практически все районы Пуси, во многих жилых комплексах власти организовали бесплатную раздачу базовых продуктовых наборов. Полученный, к примеру, корреспондентом ТАСС набор включал такие овощи, как капусту, лук, помидоры, зелень, морковь, а также мясо курицы и утки.