В Сеуле заявили, что намерены немедленно начать диалог с новой администрацией США

Республика Корея рассчитывает как можно скорее начать всесторонний диалог с демократом Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США. Об этом заявил журналистам в понедельник южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин перед встречей с представителями кабинета министров.

«Власти Южной Кореи намерены приступить к всестороннему диалогу с Байденом, чтобы исключить возможность возникновения вакуума в военно-политическом союзе двух стран и продвижении мирного процесса на Корейском полуострове», — подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он выразил надежду, что «новые условия позволят создать новые возможности и решимость в том числе и в межкорейских отношениях».

Президент указал, что демократическая администрация США уже имеет опыт тесного сотрудничества с Сеулом на поприще денуклеаризации и установления мирного режима на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что ожидает «большего экономического взаимодействия» с США при администрации Байдена.

В воскресенье президент Республики Корея в своем Twitter поздравил демократа Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся.(ТАСС)