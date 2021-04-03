В Сеть утекли данные 500 млн пользователей Facebook. Из них около 100 тыс — азербайджанцы

 

Телефонные номера и личные данные более 553 млн пользователей Facebook утекли в сеть. Они были опубликованы на хакерском форуме и распространялись бесплатно. В базе данных были пользователи как минимум из 100 стран. Из Азербайджана — 99.472 тыс., сообщает BusinessInsider.

Отмечается, что в сеть утекли телефонные номера, Facebook ID, полные имена, местоположение, даты рождения и электронные почтовые адреса.

Журналисты проверили данные, сопоставив номера телефонов известных им пользователей Facebook с идентификаторами. Утечка оказалась не ложной. Эксперты говорят, что злоумышленники могут использовать эти данные для взлома или мошенничества.

Facebook пока не комментировал утечку.

| 2021-04-03T22:56:37+04:00 3 апреля 2021, 23:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss