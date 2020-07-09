В Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста у парламента

В Белграде у здания Народной скупщины (парламента) демонстранты устроили сидячую акцию протеста, сообщает ТАСС.

Около 19.00 протестующие вышли на проезжую часть около парламента и сели на асфальт, остановив движение.

Акция проходит под лозунгом «Не нажимай! Присаживайся». Участники протеста таким образом показывают свои мирные намерения и нежелание применять силу.

Это третий день антиправительственных демонстраций в Сербии.

Массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса начались в Белграде 7 июля. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

За два дня беспорядков пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта.