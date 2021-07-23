Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны. Об этом говорится в неформальном информационном письме председателя 75-й сессии ГА ООН Волкана Бозкыра.

«Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня — делегации 1+3», — отмечается в письме.

При этом в документе уточняется, что для тех стран, которые не смогут направить в Нью-Йорк свою делегацию, сохранится возможность видеовыступлений. (ТАСС)