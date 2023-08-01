США будут рассматривать использование Россией ядерного оружия в Украине как нападение на блок НАТО. Об этом во вторник заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, комментируя новую серию ядерных угроз от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По словам Грэма, адвоката жестких санкций в отношении Москвы и одного из авторов законопроекта о конфискации активов близких Кремлю олигархов, Медведеву и другим сторонникам ядерного удара «пора протрезветь».

«Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО», — написал Грэм в Twitter.

Использование ядерного оружия в Украине, о котором Медведев говорит больше года и которое регулярно обсуждает российская госпропаганда, обернется «катастрофой», предупредил накануне Совет национальной безопасности США.

Угрозы Медведева представитель совета назвал «безответственными» и «безрассудными», добавив, что если они реализуются, Россию ждут «тяжелые последствия».

С начала июля Медведев как минимум трижды публично рассуждал о возможности применения ядерного оружия как на украинском фронте, так и в отношении западных союзников Киева.

В воскресенье, 30 июля, он сообщил, что ядерный удар будет необходим, если контрнаступление ВСУ удастся и они «отторгнут» земли, которые Россия аннексировала и провозгласила своей территорией.

5 июля Медведев предлагал «быстро закончить войну» и повторить то, что «американцы сделали в 1945 году», недвусмысленно намекая на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. 3 июля зампред Совбеза прогнозировал, что Запад «окочурится» в ядерной войне, если не начнет переговоры с Россией. /moscowtimes.ru/