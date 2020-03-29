В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 1200

Число заболевших вирусом COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 1203. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения королевства.

«За сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 граждан, которые были за границей», — сказал официальный представитель Минздрава Мохаммад Абдельали.

По его словам, в Эр-Рияде скончался зараженный коронавирусом, у которого также были хронические заболевания.

Таким образом, в королевстве коронавирус унес жизни четырех человек.

| 2020-03-28T23:45:53+00:00 29 марта 2020, 05:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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