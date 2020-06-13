В ряде школ выявлены нарушения

Министерство образования провело проверку в связи с поступившей информацией об использовании не по назначению административных зданий, земельных участков и внутренних помещений ряда общеобразовательных заведений, расположенных на территории Тертерского района, сообщает Oxu.Az.

Отмечается, что в результате выявлены нарушения в школах сел Азадгарагоюнлу, Аскипара, Гаджигарвенд, Гапанлы и Бейимсаро.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей и халатность заведующему отделом образования Тертерского района Яшару Магеррамову и директорам соответствующих школ был объявлен выговор. Также поручено провести просветительскую работу в других общеобразовательных заведениях для предотвращения подобных нарушений», — сказали в Минобразования.