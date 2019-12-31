В Румынии пациентка загорелась на операционном столе

Пациентка одной из клиник в Бухаресте загорелась на операционном столе, а спустя неделю — скончалась. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что 66-летняя пациентка поступила в больницу для удаления раковой опухоли поджелудочной железы.

Во время операции хирург использовал электроскальпель, который пропитали дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. В какой-то момент пациентка загорелась. Она получила ожоги 40% тела и скончалась через неделю после.

Власти Румынии проводят проверку по данному инциденту. Родственники погибшей рассказали, что врачи долгое время скрывали трагедию. (gazeta.ru)

| 2019-12-31T01:08:37+00:00 31 декабря 2019, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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