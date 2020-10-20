В российском сегменте МКС вслед за туалетом вышла из строя система получения кислорода

Система получения кислорода «Электрон» в российском сегменте Международной космической станции (МКС) вновь вышла из строя, сообщили российские космонавты, находящиеся на станции.

Космонавт Сергей Рыжиков передал информацию о поломке в Центр управления полетами (ЦУП), следует из переговоров, трансляцию которых ведет NASA. В данный момент экипаж станции, получив инструкции из ЦУПа, пытается устранить неисправность.

Ранее российский космонавт Анатолий Иванишин сообщил о проблемах с туалетом на российском сегменте МКС. По версии специалистов ЦУПа, в ассенизационно-санитарном устройстве мог образоваться пузырь. (interfax.ru)