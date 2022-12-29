В российском Энгельсе возле аэродрома стратегической авиации РФ прогремели взрывы.

На территории района сработала система ПВО. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, пишет «РБК».

«Уничтожен неизвестный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — сказал он.

Позже, как пишут росЗМІ, Бусагин заявил о сбитии БПЛА в районе Энгельса. В результате падения обломков был поврежден забор частного дома, автомобиль и гараж. Кроме того, в одном из домов выбило окно на балконе.