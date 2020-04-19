В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 больных и сотрудников

В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб в воскресенье, 19 апреля.

Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице, уточнили в оперштабе.

Там отметили, что, по состоянию на 15:00 по московскому времени 19 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в регионе составило 114.

В учреждении провели дезинфекцию и развернули инфекционный стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Также туда направили инфекционистов из областной клинической больницы.

О вспышке коронавируса в психбольнице стало известно 18 апреля. Сообщалось о 50 сотрудниках и пациентах с коронавирусом. Разносчиком инфекции стала одна из сотрудниц учреждения. Также определен круг граждан, с которыми заразившаяся контактировала вне больницы. Все они помещены на домашнюю изоляцию.