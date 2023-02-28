Радиостанции и телеканалы в нескольких регионах России начали транслировать утром 28 февраля сообщения о воздушной тревоге. Об этом рассказали в МЧС России, отметив, что тревога оказалась ложной, а сообщения появились в результате взлома серверов СМИ.

«МЧС РФ сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Предупреждения о необходимости пройти в укрытие появились на каналах «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также в эфире радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде, Тольятти, Казани и Ленинградской области.