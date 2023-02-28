Радиостанции и телеканалы в нескольких регионах России начали транслировать утром 28 февраля сообщения о воздушной тревоге. Об этом рассказали в МЧС России, отметив, что тревога оказалась ложной, а сообщения появились в результате взлома серверов СМИ.
«МЧС РФ сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Предупреждения о необходимости пройти в укрытие появились на каналах «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также в эфире радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде, Тольятти, Казани и Ленинградской области.
О хакерской атаке также сообщают региональные власти, в частности, оперштаб Белгородской области. «Вещание нескольких радиостанций сегодня утром взломали предположительно со стороны сопредельного государства. В звуковом сообщении уточняется, что в Белгороде объявлена воздушная тревога, граждан просят спуститься в укрытия. Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев», — сообщили представители властей. Жителей региона предупредили, что в случае настоящей чрезвычайной ситуации все предупреждения появятся в аккаунтах оперштаба и в других официальных источниках.
Ложные воздушные тревоги в эфирах регионального телевидения и радио уже звучали 22 февраля. О них сообщали в Казани, Белгороде, Уфе, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Тюмени, Воронеже, Пятигорске, Магнитогорске, Новосибирске и Новоуральске. В МЧС эту информацию назвали фейком, власти Воронежской области обвинили во взломе «пособников киевского режима». (moscowtimes.ru)