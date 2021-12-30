На полуострове Средний была размещена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного нанести удары по норвежским Киркенесу и Верде. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

«Система оснащена дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35, каждая из которых снабжена 145-килограммовой боеголовкой <…> Полуостров Средний находится в 35 километрах от небольшой реки, по которой проходит норвежско-российская граница <…> Даже базовой версии ракеты Х-35 достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно», — говорится в материале.

В материале отмечается, что система предназначена для поражения надводных целей на дистанции до 130 километров, а «расстояние от развернутых ракетных комплексов до норвежского города Киркенес – 65 километров».

Как подчеркивает автор публикации, размещение комплекса стало ответной мерой на разворачивание американской РЛС военного назначения Globus III, которая является совместным проектом ВВС США и разведывательной службы Норвегии.