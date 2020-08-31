В России задержан гражданин Азербайджана, состоявший в террористической группировке

Задержан и доставлен в Азербайджан человек, состоявший в террористической группировке.

Как сообщили АПА в СГБ, проводятся следственно-оперативные мероприятия на основании собранных материалов по уголовному делу, начатому по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, материалов о проведении военных учений и привлечении граждан Азербайджанской Республики к военным операциям на территории других государств путем внушения им радикально-экстремистских религиозных идей.

В результате расследования установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Велиев Фалиг Галиб оглу, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, влияния на принятие решений государственными органами, прошел подготовку в связи с применением методов совершения террористических преступлений, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также других общеопасных методов и технических средств, был привлечен зарубежными спецслужбами к учениям разведывательно-провокационного характера. Были установлены обоснованные подозрения в участии его в деятельности незаконного вооруженного формирования, созданного с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений за пределами страны.

Ф.Велиеву предъявлено обвинение по статьям УК АР 12.1, 218.2 (Организация преступного сообщества (преступной организации)), 12.3, 214-3.1 (Проведение учений с целью терроризма) и 12.1, 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением ), решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

27 августа 2020 года Ф.Велиев был задержан в России и экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.