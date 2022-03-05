Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в качестве ответной меры на блокировку аккаунтов российских СМИ, сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в настоящее время сайт Facebook уже не открывается в мобильных браузерах, сотовые операторы перекрыли к нему доступ. Также блокировку сети начали российские интернет-провайдеры стационарного интернета. В частности, пользователи Ростелекома уже не могут зайти на свои страницы в Facebook.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — цитирует Интерфакс сообщение Роскомнадзора.

По данным РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. «В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»», — уточнили в ведомстве.