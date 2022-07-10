Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал доступ к сайту германского издания Die Welt. Как отмечают в Роскомнадзоре, это было сделано «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Die Welt (название переводится как «Мир») – ежедневная газета, выходящая в Германии с 1946 года. Тираж бумажного издания составляет более 250 тысяч экземпляров. У концерна Die Welt есть также телеканал и интернет-портал. После начала войны России в Украине Die Welt активно развивает свою русскоязычную службу. Издание неоднократно осуждало вторжение России в Украину, большая часть публикаций на русском языке в нем посвящена именно российско-украинскому конфликту и его восприятию в Европе.

Die Welt принадлежит издательскому дому Axel Springer; после того, как 5 мая сайт еще одного издания Axel Springer – популярной газеты Bild – был также заблокирован в России, Die Welt стала публиковать материалы Bild по-русски на своем сайте.

С начала войны в России заблокирован доступ к нескольким тысячам сайтов, начиная от международных СМИ и заканчивая частными интернет-страницами. Также заблокированы социальные сети Facebook и Instagram (их владелец концерн Meta признан «экстремистской организацией») и Twitter. (svoboda.org)