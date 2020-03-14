В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Таким образом, число зараженных коронавирусом россиян выросло до 59 человек.

В Москве коронавирус обнаружили у 9 граждан, в Московской области зарегистрирован 1 случай, в Санкт-Петербурге — 1, в Кемеровской области — 2, еще 1 заболевший находится в Калининградской области. Все зараженные посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Ранее cтало известно, что у двух жителей Кемеровской области обнаружили коронавирус. Отмечалось, что еще один случай под подозрением в Новокузнецке. Жителя города госпитализировали для дальнейшей проверки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с заболеванием в мире развивается по неблагоприятному сценарию. На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что россияне должны получать максимально полную и достоверную информацию о ситуации с заболеванием и мерах профилактики.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 147 тысяч случаев коронавируса, более 5,5 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились. В России выздоровели и выписаны 2 гражданина Китая, 1 гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess (lenta.ru)