В России за сутки выявлено 17 906 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны. В общей сложности с начала пандемии выявлено 5 299 215 случаев коронавируса.

Количество вылечившихся за сутки выросло на 10 684 до 4 861 343 человек.

466 пациентов скончались. Общее число летальных исходов составило 128 911.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о симптомах заражения индийским штаммом коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительном увеличении числа заразившихся индийским штаммом инфекции за последние две недели (aif ru).