В России за сутки выявлено 17 906 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Новые случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны. В общей сложности с начала пандемии выявлено 5 299 215 случаев коронавируса.
Количество вылечившихся за сутки выросло на 10 684 до 4 861 343 человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о симптомах заражения индийским штаммом коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительном увеличении числа заразившихся индийским штаммом инфекции за последние две недели (aif ru).