В России за сутки выявили 8 704 случая коронавирусной инфекции

В России за сутки зафиксировали 8 704 случая коронавирусной инфекции, скончались 402 человека. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Накануне сообщалось о 9 150 случаях COVID-19 и 402 летальных исходах.

С начала пандемии коронавирусом заразились 4 632 688 россиян, из них умерли 102 649 пациентов. За всё время поправились более 4,2 млн человек, в том числе 9 579 — за минувшие сутки.

О том, защитят ли существующие вакцины от новых штаммов коронавируса, рассказывается в материале «АиФ.