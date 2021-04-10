В России за сутки выявили 8 704 случая коронавирусной инфекции

В России за сутки зафиксировали 8 704 случая коронавирусной инфекции, скончались 402 человека. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Накануне  сообщалось о 9 150 случаях COVID-19 и 402 летальных исходах.

С начала пандемии коронавирусом заразились 4 632 688 россиян, из них умерли 102 649 пациентов. За всё время поправились более 4,2 млн человек, в том числе 9 579  — за минувшие сутки.

О том, защитят ли существующие вакцины от новых штаммов коронавируса, рассказывается в материале «АиФ.

| 2021-04-10T13:39:43+04:00 10 апреля 2021, 15:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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