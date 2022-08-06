За прошедшие сутки в России число заболевших коронавирусом выросло на 19 974, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего за сутки в стране госпитализировали 2 141 пациента с коронавирусом. Это на 12,3% больше, чем днем ранее. Также за прошедшие сутки выздоровели 10 743 человека, что на 9,4% больше по сравнению с 5 августа. По данным на 6 августа, 46 больных COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что, по информации на 5 августа, в России выявили 18 555 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (aif. ru)