В России за сутки COVID-19 выявили у 8 952 человек

За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 952, 181 человек умер, 8 212 выписали из больниц, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3 747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2 367.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.