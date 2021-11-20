Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120, до 9 294 188. Как сообщает на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 239 случаев, в Санкт-Петербурге — 2 637, в Московской области — 1 885, в Самарской — 1 762, в Краснодарском крае — 997, в Республике Крым — 886.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 1 038 919, следует из сообщения штаба.

За сутки в России подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, за все время — 262 843.