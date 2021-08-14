22 144 новых случая коронавируса зарегистрировано в 85 регионах России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Уточняется, что у 8,2% заболевших клинических проявлений болезни не наблюдалось.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 6 579 212 случаев коронавируса.
На днях Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, однако пока остается напряженной. Ранее ведомство также разработало критерии позволяющие проводить массовые мероприятия в регионах РФ в зависимости от темпов распространения инфекции (aif.ru)