22 144 новых случая коронавируса зарегистрировано в 85 регионах России за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что у 8,2% заболевших клинических проявлений болезни не наблюдалось.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 6 579 212 случаев коронавируса.

За последние 24 часа полностью выздоровели 19 550 человек, за весь период – 5 867 890 человек. Зафиксировано 819 летальных исходов. Это максимальное число умерших за сутки в РФ с начала пандемии. Всего от последствий коронавируса умерли 169 683 человека.

На днях Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, однако пока остается напряженной. Ранее ведомство также разработало критерии позволяющие проводить массовые мероприятия в регионах РФ в зависимости от темпов распространения инфекции (aif.ru)