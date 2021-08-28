В России за последние сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 863 541. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с COVID-19 в субботу, 28 августа.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1498), Санкт — Петербурге (1406) и в Московской области (849). Меньше всего — в Магаданской области (26), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (14).

За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19. Всего с начало пандемии количество летальных исходов составило 180 840.

За сутки выздоровели 19 411 человек, общий показатель выздоровлений составил 6 131 446 (lenta. ru)