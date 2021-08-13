За истекшие сутки в России скончались 815 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в пятницу, 13 августа. Значение показателя является максимальным с момента проникновения инфекции в страну. Накануне умерли 808 человек, что стало пиком на тот момент. Больше всего смертей за последние 24 часа (59) зафиксировано в Москве.

Кроме того, за прошедшие сутки выявлено 22 277 новых заражений. Эта величина не опускается ниже уровня в 20 000 случаев с 24 июня. С начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 6 557 068 человек. Общее количество связанных с инфекцией летальных исходов достигло 168 864, следует из данных оперштаба. (DW)