Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трём статьям, сообщило ведомство.

Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.

Российское ведомство, в частности, утверждает, что журналист «в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия». А также распространял заведомо ложную информацию о «бомбардировках» и «артиллерийских обстрелах» со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан. (svoboda.org)