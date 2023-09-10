Вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека, потерпел крушение в районе озера Воже Вологодской области РФ. Как передает ТАСС, два человека пострадали.

«10 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека. В результате происшествия двое граждан получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь, еще один человек на данный момент числится пропавшим без вести», — сказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В СК добавили, что в качестве одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Следователи выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.