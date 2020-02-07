В России упростят предоставление гражданства иностранцам

В России планируют существенно упростить процедуру получения гражданства РФ иностранцами. Правительство готовит законодательные поправки, согласно которым иностранцам впредь не придется отказываться от имеющегося у них гражданства ради получения российского. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

Издание, ссылаясь на собеседников в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, отмечает, что разработка поправок к закону «О гражданстве РФ» находится на финальной стадии, и законопроект может быть внесен в Госдуму уже в феврале. В пресс-службе правительства подтвердили информацию о готовящихся изменениях.