В России упростят предоставление гражданства иностранцам

В России планируют существенно упростить процедуру получения гражданства РФ иностранцами. Правительство готовит законодательные поправки, согласно которым иностранцам впредь не придется отказываться от имеющегося у них гражданства ради получения российского. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

Издание, ссылаясь на собеседников в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, отмечает, что разработка поправок к закону «О гражданстве РФ» находится на финальной стадии, и законопроект может быть внесен в Госдуму уже в феврале. В пресс-службе правительства подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

| 2020-02-07T14:00:06+00:00 7 февраля 2020, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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