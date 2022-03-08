Ученика 6-го класса московской школы вызвали в полицию, пригрозив в случае неявки насильственным приводом, из-за его спора с преподавательницей истории на тему войны в Украине, сообщает «Новая газета» со ссылкой на родителей ребёнка и его собственный рассказ.

Шестиклассник Кирилл (фамилию СМИ не указывает по просьбе матери) рассказал, что во время урока учительница сообщила детям об агрессии Украины в отношении России и о том, что утверждения о военном вторжении российских войск и избиениях противников войны на митингах являются «фейками», придуманными «специалистами» Украины и США. Самих украинцев она назвала «нацистами». Ученик не согласился с преподавательницей, а после урока выкрикнул лозунг «Слава Украине!».

На следующий день Кирилла пригласили на «беседу» с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. В ответ его мать написала заявление, что забирает сына из школы «в связи с тем, что на ребёнка оказывают давление и создают невыносимые условия для получения образования» из-за его политических взглядов. Ещё через день, когда школьник был дома один, к нему пришла полиция. После того, как Кирилл отказался открывать дверь, полицейские отключили в квартире электричество и ушли, оставив под дверью повестку о «вызове на опрос» с пометкой, что в случае неявки шестиклассника подвергнут приводу насильно.

Как отмечает «Новая газета», у школьника есть украинские корни и, по словам его матери, «то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, причиняет ему боль». (svoboda.org)