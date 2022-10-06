Около пятисот российских военных, мобилизованных на войну с Украиной, записали видеообращение, в котором заявили о «скотских условиях», в которых их содержат на территории России.

Соответствующее видео появилось в различных соцсетях в среду вечером. Человек, который его снимает, стоит перед толпой военных с оружием в руках, которые, по их словам, сошли с поезда под Белгородом. Мобилизованные на камеру рассказывают о том, что они не приписаны ни к какой части, не знают, кто и куда из них направлен, едят то, что покупают себе сами, и потратили большое количество своих денег на обеспечение.

Российские военные запаса, прибывающие на сборы по повесткам в рамках объявленной Владимиром Путиным «частичной мобилизации», всё чаще и чаще жалуются на бытовые условия, в которых их содержат, а также на отсутствие снаряжения, необходимого для боевых действий. Известно, что многие мобилизованные спят в расположении своих частей без кроватей, не получают должного питания и не проходили медосмотр. Подобные случаи зафиксированы в Омской, Волгоградской, Кировской, Свердловской и Сахалинской областях, Чувашии и Подмосковье.

Власти в разных регионах обещают решить проблемы в кратчайшие сроки, а также заявляют о единовременных выплатах семьям мобилизованных и других компенсациях. Так, в Сахалинской области родственники уехавших на войну, по заявлению властей, смогут получить по 5 килограммов свежемороженой рыбы. (svoboda.org)