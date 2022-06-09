Законопроект пока только зарегистрирован в Госдуме и направлен ее председателю. Будет ли ему дан ход, пока неизвестно. Он был внесен в Госдуму вскоре после появления новости о том, что в Литве намерены до конца августа 2022 года демонтировать мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе — по решению Департамента культурного наследия Литвы он был выведен из-под режима охраны 6 июня. Тогда специалисты отметили, что скульптуры советских военных на кладбище не представляют культурной ценности. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года.

Он также отметил, что в РФ международное право не действует. «Из того, что мы видим, в Думе назначенные политики устраивают состязания друг с другом, предлагая самые «крутые» решения в отношении цивилизованного мира – осудить, упразднить, кто-то ракетами угрожает. Это полный хаос и сумасшествие в российской политике. Но это не значит, что это неопасно. Мы это видим», – комментировал Ажубалис. (delfi.lt) Бывший министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис заявил, чтов России могут сказать, чтобы отныне Литву на карту не наносили и сделали там Балтийское море, и давать такие карты школьникам.

В обосновании своего законопроекта Федоров ссылается на изменения в Конституции России, которые гласят, что РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также на результаты референдума 17 марта 1991 года. Он также считает, что постановление Госсовета СССР было незаконным, так как нарушало Конституцию СССР и закон о выходе союзных республики, так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава СССР.