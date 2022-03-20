Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции, говорится в Telegram-канале ведомства.

Также он поручил следователям установить все обстоятельства произошедшего, запросив необходимую информацию для расследования в МИД РФ.

20 марта неизвестные неизвестные желтой краской написали на памятнике название украинского батальона «Азов» и нарисовали его символ.

Посольство России в столице Греции призвало найти и наказать виновных.

В СК России видимо забыли, что Греция это независимое государство, не имеющее никакого отношение к России. Поэтому, ничего кроме улыбки сообщение о возбуждении этим российским ведомством уголовного дела на территории Греции вызвать не может. В России судя по всему решили, что весь мир находится в их юрисдикции. Греческие правоохранительные органы сами решат, надо по факту осквернения памятника открывать какое-то дело, или нет.

Памятник был создан российским скульптором Вячеславом Клыковым и установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Монумент посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена во Второй мировой войне и сражались в греческих партизанских отрядах. Скульптор изобразил павшего советского солдата и оплакивающую его мать.