В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус

Роспотребнадзор сообщает, что в России на сегодняшний день сделано более 20,7 миллиона тестов на коронавирус, передает РИА Новости.

За сутки была проведена 301 тысяча тестов, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 280 тысяч человек.

Накануне стало известно, что в Московской области у 17,7% обследованных жителей обнаружены антитела к коронавирусу.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть. Кроме того, он считает, что предположения об этом являются «спекуляциями», поскольку всегда «трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом» (lenta.ru)
| 2020-07-04T11:48:12+04:00 4 июля 2020, 12:34|12345 (Пока оценок нет)
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