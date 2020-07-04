В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус

Роспотребнадзор сообщает, что в России на сегодняшний день сделано более 20,7 миллиона тестов на коронавирус, передает РИА Новости.
За сутки была проведена 301 тысяча тестов, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 280 тысяч человек.
Накануне стало известно, что в Московской области у 17,7% обследованных жителей обнаружены антитела к коронавирусу.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть. Кроме того, он считает, что предположения об этом являются «спекуляциями», поскольку всегда «трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом» (lenta.ru)