В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус

Роспотребнадзор сообщает, что в России на сегодняшний день сделано более 20,7 миллиона тестов на коронавирус, передает РИА Новости.

За сутки была проведена 301 тысяча тестов, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 280 тысяч человек.