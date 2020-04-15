В России призвали ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет РБК.

Авторы инициативы предложили правительству страны приступить к реализации проекта Министерства промышленности и торговли, который предполагает раздачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. Категорию таких граждан предлагается расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.

Предполагается, что таким гражданам ежемесячно будут выдаваться карточки на сумму в 10 тыс. рублей для покупки товаров отечественного производства.

Раздача продуктовых карточек позволит поддержать не только граждан с низким доходом, но и отечественных производителей, спрос на товары которых снизился на фоне пандемии, а также сохранить рабочие места.