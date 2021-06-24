Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Великобританию, что при следующей ситуации, аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения, сообщает РИА Новости.