Центробанк России предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в стране. Об этом сообщается в докладе регулятора.

За нарушение запрета Центробанк предлагает ввести ответственность, но не уточняет, какую. По задумке регулятора, запрещено будет использование криптовалют при покупках и продажах, выпуск и организация обращения криптовалюты для криптобирж и обменников, а также вложения в криптовалюты для российских финансовых организаций.

Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции c криптовалютами на территории России, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-«иноагентам».

Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.

Российские законы пока не запрещают покупать или продавать криптовалюту, но не позволяют выпускать её на российских площадках и использовать в качестве средства платежа внутри России. Обменять криптовалюту в банке нельзя, это можно сделать только через криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки. (svoboda.org)