В Госдуме отказались от поэтапного повышения призывного возраста. Верхнюю границу повысят сразу до 30 лет с 1 января 2024 года, следует из поправок, одобренных комитетом по обороне. Нижний предел останется прежним — с 18 лет.

Всего сутки назад глава оборонного комитета Андрей Картаполов уверял, что призывной возраст планируется повышать постепенно. «Это будет поэтапно все. Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», — говорил депутат.

25 июля Госдума рассмотрит законопроект сразу во II и III чтении.

Ранее власти решили не повышать нижнюю границу призывного возраста, хотя до этого депутаты и сенаторы, включая того же Картаполова, в один голос твердили, что, благодаря подъему планки до 21 года, в армию будут приходить более «зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определенным жизненным опытом, навыками и компетенциями».

Отказ от изначальной идеи Картаполов в итоге объяснил многочисленными обращениями от желающих служить 18-летних россиян, которые якобы поступили депутатам.

Новые поправки позволят расширить количество подлежащих призыву граждан на 2,3 млн человек. (moscowtimes.ru)