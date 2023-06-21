В России подтвердили, что начальник штаба 35 армии РФ, генерал Сергей Горячев погиб в результате попадания ракеты в Запорожской области.

В Telegram-канале псковских десантников сообщили о его похоронах. Указывается, что во время обстрела 12 июня вместе с ним ликвидировали и других командиров, которые были вместе с ним.

Как отмечается, Горячев якобы пытался спасти других оккупантов, но пострадавших захватчиков в результате атаки ВСУ было много. Добавляется, что после первой волны ракетного обстрела Горячева предупредили о риске второй атаки, но из-за недостатка опыта и профессионализма он решил и дальше находиться под огнем украинских войск.

После ликвидации генерала его тело быстро доставили на территорию России. Похороны состоялись в Санкт-Петербурге 18 июня.