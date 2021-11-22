Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в тексте документа, опубликованном в электронной базе данных палаты.

Решение внести соответствующий законопроект в Госдуму чеченский парламент принял 11 ноября. Автор документа — председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов — предложил установить административную ответственность за распространение сведений о национальности и вероисповедании преступника.

В парламнте Чечни считают, что В парламенте подчеркнули, что установление запрета обусловлено «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира». (gazeta.ru)