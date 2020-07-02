В России эксперта по ЧВК Вагнера приговорили к 7 годам за госизмену

Российский военный эксперт Владимир Неелов, ранее арестованный по подозрению в причастности к передаче за рубеж секретных сведений, признан виновным в госизмене. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к наказанию в виде семи лет колонии строгого режима, сообщила в четверг, 2 июля, объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ», — указывается в заявлении. При этом военный эксперт частично признал свою вину, указав, что не считал передаваемую им информацию секретной.

По данным «Интерфакса» и других российских источников, Неелов работал в исследовательской организации «Центр стратегической конъюнктуры» и специализировался на изучении частных военных компаний и феномена приватизации военной сферы. Кроме того, он исследовал особенности ведения современных войн, военные доктрины и стратегии в военном деле. Ряд его публикаций, в частности, посвящен ЧВК Вагнера. (DW)