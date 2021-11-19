В Риме состоялась информационная акция, посвященная первой годовщине победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне.

В ходе акции, организованной по инициативе Объединения Азербайджан-Италия при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, на электронных табло, расположенных на 52 остановках транспорта в столице, были размещены материалы под названием “Мир для Победы”.

В фотоматериалах содержатся изображения Шушинской крепости, момента водружения азербайджанскими солдатами на освобожденных землях нашего трехцветного флага и символа “Xaры бюльбюль”.

Aкция продлится 14 дней.