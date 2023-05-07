В итальянском Риме экоактивисты движения «Последнее поколение» вылили в Фонтан четырех рек на площади Навона черную краску. Об этом сообщает NOVA.

Согласно информации агентства, краска, которую члены движения вылили в фонтан, сделана на основе древесного угля. По убеждению участников экологического движения, так они протестуют против использования природного топлива, которое ведет к увеличению температуры на поверхности планеты.

«Наше будущее такое же черное, как эта вода: без воды нет жизни, а с повышением температуры мы подвержены засухе», — разъяснил один из экоактивистов.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место инцидента и задержали активистов.